У Манчестері виявили компоненти для створення нових бомб - ЗМІ

Правоохоронні органи виявили в Манчестері компоненти для створення нових бомб. Про це з посиланням на джерела повідомляє газета Independent, передає РБК.

Сапери за допомогою контрольованого підриву вже знищили один вибуховий пристрій, підготовлений до використання.

Крім того, джерела стверджують, що правоохоронні органи впевнені в існуванні терористичної мережі, яка готувала нові терористичні атаки в Манчестері і за його межами.

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Тим часом, як повідомляє Reuters, поліції вдалося затримати сьомого підозрюваного у справі про теракт в Манчестері. Поліція виявила його в місті Нанітон неподалік від Бірмінгема.

«В даний час шість чоловіків і одна жінка були затримані у зв'язку зі слідством і залишені під вартою, для допиту», — цитує агентство заяву поліції.

Нагадаємо, увечері в понеділок, 22 травня, в концертному холі "Манчестер Арена" після виступу американської співачки Аріани Гранде прогримів вибух, в результаті якого загинули 22 людини і ще 64 були поранені. Вибух здійснив смертник, який проніс з собою саморобний вибуховий пристрій. 23 травня відповідальність за теракт в Манчестері взяло на себе терористичне угруповання "Ісламська держава".

Увечері у вівторок поліція Манчестера назвала ім'я підозрюваного в скоєнні теракту. Ним є Салман Абеді, який, згідно з інформацією британських ЗМІ, народився в Манчестері в родині вихідців із Лівії, які втекли з батьківщини, рятуючись від режиму колишнього лівійського лідера Муаммара Каддафі. Родина Абеді жила на півдні Манчестера протягом останніх щонайменше десяти років.