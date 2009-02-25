Турецькі інвестори виявляють найбільшу цікавість до вкладення інвестицій в енергетику, сільське господарство і виробництво продовольства в Грузії. Про це повідомив прем`єр-міністр Грузії Ніка Гілаурі на турецько-грузинському бізнес-форуме, що проходить у Тбілісі 24-25 лютого, повідомляє прес-служба уряду Грузії. "Мета зустрічі - поглиблення взаємин між грузинськими і турецькими бізнесменами, оскільки за останні роки Туреччина стала головним торговельним партнером Грузії", - сказав Н.Гілаурі.

За його словами, за статистикою найвищий показник експорту - з Грузії до Туреччини, а імпорт - з Туреччини. Також значні інвестиції турецькі бізнесмени вкладають в сфери енергетики і туризму, зазначив прем`єр-міністр.

Найбільшим експортним товаром з Грузії до Туреччини є металобрухт - в 2008 р. було експортовано 367 тис. 633 т брухту на суму в 113,748 млн. дол. У структурі турецького імпорту до Грузії лідирує фармацевтична продукція на суму 27,16 млн. дол.

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