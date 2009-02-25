Три напрямки боротьби з економічною кризою в США

Адміністрація Барака Обами працює над формуванням нового фонду кредитування, який дасть змогу громадянам США брати кредити на різноманітні життєві цілі. Про це заявив президент США Барак Обама в спеціальному відкритому зверненні до обох палат американського конгресу.

"Ми створюємо новий фонд кредитування, який є найбільшою в історії спробою допомогти в справі надання кредитів на придбання машин, оплату навчання в коледжі, а також невеликих бізнес-кредитів покупцям і підприємцям, кредитів, які дають можливість економіці функціонувати", - сказав Обама, пояснивши, що головне завдання держави в боротьбі з кризою – не допустити "заморожування" економічних процесів.

Іншим урядовим заходом, за словами Обами, буде житловий план, щоб сім`ї, над якими нависла загроза позбавлення житла, могли знизити об`єм щомісячних платежів і в такий шлях продовжити виплату іпотечних внесків.

"Тепер американці дістануть можливість отримати вигоду з переваг нижчих іпотечних процентних ставок, яких цей план (схвалений Конгресом антикризовий план) вже дозволив досягти. В середньому сім`я, яка продовжить виплачувати іпотеку, зможе економити на ній по 2 тисячі доларів на рік", - цитує РІА "Новости".

Третім заходом адміністрації президента стане посилення контролю над ситуацією в головних банках країни.

"Ми діятимемо за допомогою всіх інструментів, які має в своєму розпорядженні федеральний уряд, щоб бути впевненими в тому, що головним банкам, від яких залежать американці, можна повністю довіряти і що вони мають достатньо грошей на кредити навіть у найважчі часи", - сказав президент США.

Він наголосив, що в тому випадку, якщо у банку виявляться серйозні проблеми, уряд виявить винних і вживе відповідних заходів задля виправлення становища, щоб "сильна, життєздатна установа продовжувала служити людям і економіці".