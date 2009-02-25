Три напрямки боротьби з економічною кризою в США
Барак Обама звернувся до Конгресу
Адміністрація Барака Обами працює над формуванням нового фонду кредитування, який дасть змогу громадянам США брати кредити на різноманітні життєві цілі. Про це заявив президент США Барак Обама в спеціальному відкритому зверненні до обох палат американського конгресу.
"Ми створюємо новий фонд кредитування, який є найбільшою в історії спробою допомогти в справі надання кредитів на придбання машин, оплату навчання в коледжі, а також невеликих бізнес-кредитів покупцям і підприємцям, кредитів, які дають можливість економіці функціонувати", - сказав Обама, пояснивши, що головне завдання держави в боротьбі з кризою – не допустити "заморожування" економічних процесів.
Іншим урядовим заходом, за словами Обами, буде житловий план, щоб сім`ї, над якими нависла загроза позбавлення житла, могли знизити об`єм щомісячних платежів і в такий шлях продовжити виплату іпотечних внесків.
"Тепер американці дістануть можливість отримати вигоду з переваг нижчих іпотечних процентних ставок, яких цей план (схвалений Конгресом антикризовий план) вже дозволив досягти. В середньому сім`я, яка продовжить виплачувати іпотеку, зможе економити на ній по 2 тисячі доларів на рік", - цитує РІА "Новости".
Третім заходом адміністрації президента стане посилення контролю над ситуацією в головних банках країни.
"Ми діятимемо за допомогою всіх інструментів, які має в своєму розпорядженні федеральний уряд, щоб бути впевненими в тому, що головним банкам, від яких залежать американці, можна повністю довіряти і що вони мають достатньо грошей на кредити навіть у найважчі часи", - сказав президент США.
Він наголосив, що в тому випадку, якщо у банку виявляться серйозні проблеми, уряд виявить винних і вживе відповідних заходів задля виправлення становища, щоб "сильна, життєздатна установа продовжувала служити людям і економіці".