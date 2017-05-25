В Афінах підірвали авто із екс-прем’єром Греції
19:47, 25 травня 2017Світ
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Вибуховий пристрій було заховано в конверті.
Екс-прем'єр отримав травми / REUTERS
В Афінах в автомобілі із колишнім прем’єр-міністром Греції Лукасом Пападемосом спрацювала вибухівка, він отримав травму, пише Reuters.
Екс-прем’єра доставили в лікарню з його водієм, який також постраждав.
За даними поліції, вибуховий пристрій було заховано в конверті.
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Пападемос був призначений виконуючим обов'язки прем'єр-міністра в листопаді 2011 року. Він займав пост до виборів у травні 2012 року. Пападемос також займав пост віце-президента Європейського центрального банку.
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