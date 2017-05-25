В Афінах підірвали авто із екс-прем’єром Греції

В Афінах в автомобілі із колишнім прем’єр-міністром Греції Лукасом Пападемосом спрацювала вибухівка, він отримав травму, пише Reuters.

Екс-прем’єра доставили в лікарню з його водієм, який також постраждав.

За даними поліції, вибуховий пристрій було заховано в конверті.

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Пападемос був призначений виконуючим обов'язки прем'єр-міністра в листопаді 2011 року. Він займав пост до виборів у травні 2012 року. Пападемос також займав пост віце-президента Європейського центрального банку.