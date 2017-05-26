У Туреччині злодії намагалися продати візантійську гробницю зі скелетом усередині

У Туреччині поліція затримала 20 мисливців за скарбами, які намагалися продати за чотири мільйони доларів гробницю візантійського періоду, повідомляє Hurriyet.

Це сталося в провінції Ескішехір. Щоб арештувати зловмисників, поліцейським довелося видати себе за потенційних покупців незвичайного товару.

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Після арешту археологи витягли знайдену гробницю з тунелю довжиною в шість метрів, розташованого на чотириметровій глибині. Всередині гробниці було знайдено людський скелет. Знахідку відправили для подальшого вивчення в археологічний музей.