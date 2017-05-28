У США затримано підозрюваного у вбивстві восьми чоловік

У США затримали ймовірного вбивцю восьми осіб, включаючи помічника місцевого шерифа, повідомляє DW. Злочин було скоєно в суботу, 27 травня, в штаті Міссісіпі. За даними слідства, злочинець скоїв вбивства в трьох різних будинках.

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Слідство повідомляє, що поки "занадто рано" говорити про мотив цього злочину. У той же час в мережу викладено відео, де затриманий підозрюваний каже про біль, який він відчуває від того, як його позбавили права опіки над його дитиною або дітьми.

"Моєю метою було, щоб Бог мене вбив. Самогубство через кулі поліцейських. Я не готовий продовжувати життя. Не після того, що я наробив", - говорить він на відео.