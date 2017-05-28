Вандали у Франції пошкодили могилу Шарля де Голля

Поліція Франції розшукує двох людей, які пошкодили могилу колишнього лідера країни Шарля де Голля, передає ВВС.

За словами представників поліції, один з підозрюваних став на могилу і скинув на землю півметровий хрест, який стояв на ній, у результаті зламавши його.

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Інцидент стався в суботу, в день пам'яті Опору нацистській окупації. Щороку могилу де Голля відвідують тисячі осіб.

Де Голль очолив рух Опору під час Другої світової війни, заснував П'яту республіку у 1950-ті роки і залишався президентом до 1969 року.

Він помер у 1970 році і похований у селі Коломбе-ле-Дьоз-Егліз у департаменті Верхня Марна на північному сході Франції.