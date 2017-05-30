Литва наступного тижня почне будувати паркан на кордоні з РФ

Наступного тижня намічається початок будівництва огорожі на кордоні Литви з Росією.

Як повідомляє Delfi, захисне огородження на ділянці протяжністю 46,6 км, яка йде уздовж держкордону Литви з Калінінградською областю РФ, трохи більше ніж за 1,3 млн. євро зведе компанія Gintreja. Згідно з угодою, вона має найближчим часом приступити до будівництва огорожі.

Роботи повинні бути завершені до 20 грудня цього року - огорожа буде зводитися не на всій протяжності 109-кілометрової держкордону з Росією, що проходить по Німану, а в тих місцях, де кордон проходить по суші.

"Якщо виробник не підведе і в строк як встановлено у договорі, віддасть вироби, ми почнемо в понеділок. Підготовчі роботи вже ведуться", - сказав BNS директор Gintreja Гінтарас Брокявичюс.

Читайте такожЛитва планує збільшити кількість військових інструкторів в Україні

За його словами, підприємство отримало кілька пропозицій купити огорожу у російських виробників, проте врешті-решт вони обрали литовського виробника.

На відрізках вздовж кордону з Калінінградською областю буде побудований металевий сегментний паркан приблизно двометрової висоти з додатковим обладнанням. Він буде зведений на ділянках від точки тристороннього перетину держкордонів Литви, Польщі і Росії в районі Виштитиса (Виштинця) і відрізками буде продовжений в Шакяйському і Вилкавишкському районах до Німану. На всій протяжності 109-кілометрової кордону вздовж Німану литовська прикордонна служба вже обладнала технічні системи спостереження за кордоном. Нова огорожа буде побудована в місцевостях, де держкордон проходить по суші.

Кошти на обладнання огорожі виділені з бюджету Литви. Також планується до 2020 року звести паркан на кордоні Литви з Білоруссю. За словами правоохоронців, ці огорожі зводяться з метою приборкання контрабанди та захисту від нелегальної міграції.