Литва хоче побудувати захисну стіну на кордоні з Калінінградом

Литва побудує захисну стіну на кордоні з Калінінградом.

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На зведення стіни влада має намір витратити 3,6 млн євро, повідомляє РІА «Новости» з посиланням на портал Lietuvos žinios.

"Досі державний кордон Литви і Калінінградської області позначався лише спеціальними знаками і 13-метровою контрольною лінією", - пише портал.

За словами міністра внутрішніх справ Литви, поблизу стіни буде вмонтована модернізована система спостереження за кордоном, кошти на яку будуть віднайдені наступного року.

Як стверджує портал, паркан не стане "Китайською стіною", просто він дозволить убезпечити країну від попадання контрабанди.

Довжина сухопутного кордону Литви з Калінінградською областю становить 255 кілометрів. Довжина нової споруди становитиме близько 135 кілометрів від округу Вистиче, де перетинаються три країни – Польща, Литва і Росія - до Нямунаса.