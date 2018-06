Світові зірки з'їжджаються в Манчестер після кривавого теракту

Джастін Бібер, Кеті Перрі і група Coldplay візьмуть участь у благодійному концерті співачки Аріана Гранде, на концерті якої в залі Manchester Arena 22 травня пролунав вибух.

Благодійний концерт відбудеться в неділю на манчестерському стадіоні "Олд Траффорд".

Виручка від продажу квитків буде відправлена в фонд We Love Manchester, створений міською радою разом з британським відділенням Червоного Хреста для допомоги постраждалим від теракту.

Серед зірок, які також погодилися взяти участь у концерті, група Take That, Майлі Сайрус, Фарелл Вільямс, Найл Хоран з групи One Direction та інші, пише Русская служба BBC.

Стадіон розрахований на 50 тис. глядачів. BBC транслюватиме концерт в прямому ефірі.

Як повідомляв УНІАН-Таблоїд, після теракту Аріана Гранде заявила, що скасовує концерти в ряді міст.

"Розбита. Від усього серця, мені дуже, дуже шкода. У мене немає слів", - написала співачка у Twitter після теракту, жертвами якого стали 22 людини, включаючи дітей.