Reuters повідомило нові деталі щодо контактів зятя Трампа з послом РФ

Зять і старший радник президента США Джаред Кушнер мав принаймні три приховані контакти з російським послом в Сполучених Штатах під час і після президентської кампанії 2016 року.

Про це розповіли Reuters сім нинішніх і колишніх чиновників США.

Ці контакти включають два телефонних дзвінка в період з квітня по листопад минулого року, повідомили два джерела. До початку цього року Кушнер опинився в центрі уваги розслідування ФБР щодо того, чи є змова між кампанією Трампа і Кремлем, проінформували два інших джерела – один нинішній і один колишній співробітник правоохоронних органів.

Як зазначає агентство, Кушнер привернув увагу ФБР в минулому році, коли бюро почало досліджувати зв'язки колишнього радника президента США з національної безпеки Майкла Флінна з російськими офіційними особами, сказали два джерела.

Незважаючи на те, що ФБР розслідує контакти Кушнера з Росією, він в даний час не є метою цього дослідження, сказав нинішній співробітник правоохоронних органів.

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Нова інформація про два виклики, а також інші деталі, розкриті Reuters, можуть допомогти пролити світло на те, коли і чому Кушнер першим привернув увагу ФБР і показати, що його контакти з російським послом Сергієм Кисляком були більш широкими, ніж за інформацією Білого дому.

У березні Білий дім заявляв, що Кушнер і Флінн в грудні 2016 року зустрічалися з Кисляком в Trump Tower, щоб встановити «лінію зв'язку». Білий дім не визнає ніяких інших контактів між Кушнером і російськими офіційними особами.

В ФБР відмовилися від коментарів, в той час як посольство Росії заявило, що коментуватиме окремі дипломатичні контакти. Білий дім не відреагував на прохання прокоментувати інформацію.

Джеймі Горелик, адвокат зятя Трампа, заявила, що Кушнер не пам'ятає ніяких телефонних розмов з Кисляком в період з квітня по листопад.

Як повідомляв УНІАН, за інформацією видання The Washington Post, Джаред Кушнер на початку грудня 2016 року пропонував у Вашингтоні російському послу Сергію Кисляку створення "таємного безпечного каналу зв'язку.

Раніше стало відомо, що ФБР перевіряє зятя президента Дональда Трампа і одного з його старших радників Джареда Кушнера у справі щодо зв'язків з Росією.