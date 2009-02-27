Обама наказав розширити Раду національної безпеки США

Президент Барак Обама наказав розширити склад Ради національної безпеки (The National Security Council, NSC) США, повідомляє The Washington Post. Відповідну директиву глава держави підписав 13 лютого, але її зміст став відомий пресі тільки у четвер.

Раніше постійними членами Ради були віце-президент, держсекретар, міністр фінансів, міністр оборони і радник президента з національної безпеки. Крім того, постійними консультантами Ради є директор національної розвідки і голова Об`єднаного комітету начальників штабів.

Відповідно до рішення Обами, до Ради ввійдуть генеральний прокурор, міністри енергетики і національної безпеки, а також посол США в ООН. Крім того, передбачається запрошувати на засідання представників багатьох інших міністерств і відомств, а також президентського апарату.

Рада національної безпеки США - консультативний орган при президентові, присвячений питанням безпеки і зовнішньої політики. Цей орган був створений 1947 року при президентові Гаррі Трумені, і його склад неодноразово змінювався.

Лента.ру