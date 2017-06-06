Вихід останнього сезону "Гри престолів" можуть відкласти на рік

Поки творці "Ігри престолів" радують шанувальників спойлерами і новими промо-матеріалами до сьомого сезону, в мережі з'явилася інформація про те, що восьмий сезон можуть затримати більше, ніж на рік.

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Програмний директор телевізійної мережі HBO Кейс Блойс заявив, що восьмий сезон "Ігри престолів" може вийти на екрани тільки в 2019 році, так як творцям серіалу потрібно більше часу на доопрацювання кожної серії. Незважаючи на те, що офіційно дати виходу поки не називається, Блойс передбачає, що раніше 2019 року очікувати фінальний сезон не варто.

"Їм потрібно ще дописати сценарій і розпланувати графік виходу епізодів. Це колосальна праця. Нові епізоди сьомого і восьмого – це справжнісіньке шоу, неймовірне, грандіозне", – говорить Блойс.