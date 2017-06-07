Вступ Чорногорії до НАТО сигналізує іншим країнам про відкритість дверей альянсу – Столтенберг

Генеральний секретар Організації Північноатлантичного договору Єнс Столтенберг заявляє, що набуття Чорногорією членства в альянсі сигналізує всім державам, які також цього бажають, що двері НАТО відкриті.

Як передає власний кореспондент УНІАН, таку заяву він зробив в середу в Брюсселі в штаб-квартирі НАТО перед церемонією підняття прапору Чорногорії.

"З часу заснування (НАТО) ми завжди тримали наші двері відкритими для тих, хто розділяє наші цінності і може зробити свій внесок у нашу безпеку. Вступ Чорногорії надсилає послання всім державам, які шукають членства, що якщо ви пройдете шлях реформ, базуючись на демократії та верховенстві права, доведете самі собі, що ви здатні зробити внесок в нашу колективну оборону, розділяючи відповідальність, тоді ви також можете приєднатися до альянсу", - сказав Столтенберг.

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Він наголосив, що факт того, що Чорногорія стала 29 членом НАТО, демонструє, що "двері НАТО відкриті, і це також показує, що країни, які виконують реформи, модернізують структуру оборони та безпеки, посилюють демократичні інституції, як це зробила Чорногорія, також можуть приєднатися до альянсу".

"Сьогодні ми піднімемо прапор Чорногорії, вітаючи її членство в сім'ї. НАТО - альянс демократій, об'єднаних однаковою метою - стояти разом і захищати один одного. Чорногорія приєднується до НАТО як рівна, буде сидіти за столом та мати такий самий з союзниками голос", - наголосив генсек альянсу.