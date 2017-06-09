США закликали арабські країни послабити блокаду Катару

22:56, 09 червня 2017
Світ
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Блокада Катару шкодить здійсненню воєнних операцій проти бойовиків "Ісламської держави" у регіоні, заявив державний секретар США Рекс Тіллерсон.

Рекс Тіллерсон / REUTERS

Держсекретар США Рекс Тіллерсон у п'ятницю, 9 червня, закликав країни Перської Затоки до деескалації у відносинах із Катаром та застеріг від дипломатичних наслідків продовження блокади, як повідомляє DW.

"Наші очікування - що (країни Затоки. - Ред.) негайно зроблять кроки до деескалації ситуації і докладуть щирих зусиль для подолання суперечностей, які вони мають поміж собою", - цитує Тіллерсона інформагенція Reuters.

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Держсекретар США наголосив, що блокада принесла "наслідки, яких не планували". Серед них - проблеми, з якими стикнулися звичайні громадяни Катару, блокування міжнародних бізнесових операцій та воєнних операцій США проти "Ісламської держави" у цілому регіоні.

Тіллерсон закликав до "спокійного і обдуманого діалогу" та підкреслив, що США підтримують зусилля з посередництва у даному конфлікті, яких докладає Кувейт.

Нагадаємо, 5 червня кілька арабських країн регіону - зокрема Саудівська Аравія, Бахрейн, Об'єднані Арабські Емірати та Єгипет  - розірвали дипломатичні зв'язки з Катаром через начебто підтримку останнім екстремістів та терористів. Пізніше до цих країн долучилися Ємен, Мальдівська Республіка, Мавританія, Сенегал та Чад. Габон обмежився засудженням дій офіційної Дохи.

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Новина в сюжеті: Катарська криза
Теги: #США#Тіллерсон#катарська криза