У Пуерто-Ріко пройшов п'ятий референдум про приєднання до США

Жителі Пуерто-Рико на референдумі схвалили звернення до конгресу США з проханням приєднати острів до Америки і зробити його 51-м американським штатом, повідомляє Російська служба Бі-бі-сі.

У голосуванні взяли участь лише 23% від 2.2 млн виборців. Дві найбільші опозиційні партії бойкотували референдум.

Це вже п'ятий референдум про статус Пуерто-Ріко з 1967 року, попередній відбувся у 2012 році. На ньому 60% опитаних висловилися за приєднання до США. Однак американський конгрес не вжив жодних дій після того референдуму.

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П'ятий референдум про статус Пуерто-Ріко скликав губернатор острова Рікардо Росселлі, що вступив на посаду 2 січня 2017 року. Він стверджує, що приєднання до США в якості 51-го штату - це єдиний спосіб вирішити важку економічну кризу, в якій знаходиться його країна.

Зовнішній борг острова становить 72 млрд доларів, а ВВП - близько 103 млрд доларів.

Прихильники входження до складу США стверджують, що ця міра дозволить отримати федеральне фінансування та більш гнучкі умови банкрутства.

Зараз Пуерто-Ріко являє собою вільно асоційовану з США державу. При цьому острів фактично підконтрольний Сполученим Штатам. Народжені в Пуерто-Ріко отримують американське громадянство, але не голосують на виборах президента і не платять податки у федеральний бюджет.

Пуерто-Ріко навряд чи отримає дозвіл від Сенату, багато в чому через позицію республіканців, які не хочуть включення в країну ще одного штату, який, ймовірно, підтримає демократів.