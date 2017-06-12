У Москві на мітингу сталися сутички: поліція б'є людей кийками (відео)

16:42, 12 червня 2017
Світ
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У Москві затримали вже понад 120 осіб.

Ілюстрація / REUTERS

У Москві на мітингу сталися сутички, в соцмережах викладають відео, на яких поліція б'є протестувальників кийками. Тверську перекрито кількома рядами поліції.

Як відомо, поліція почала проводити вибіркові затримання.

Як повідомляв УНІАН, раніше російський опозиціонер Олексій Навальний закликав громадян вийти на несанкціонований мітинг. За даними прихильників опозиції, самого Навального силовики затримали після виходу з будинку.

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За останніми даними, в Москві затримано вже понад 120 осіб, в Пітері – близько 300.

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Теги: #мітинги проти корупції у РФ#мітинги у Москві#антикорупційні протести