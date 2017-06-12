У Москві на мітингу сталися сутички: поліція б'є людей кийками (відео)

У Москві на мітингу сталися сутички, в соцмережах викладають відео, на яких поліція б'є протестувальників кийками. Тверську перекрито кількома рядами поліції.

Як відомо, поліція почала проводити вибіркові затримання.

Поліція вже б'є кийками людей. Всіх, без розбору. pic.twitter.com/jqxRwMwnSW — The Insider (@the_ins_ru) June 12, 2017

Як повідомляв УНІАН, раніше російський опозиціонер Олексій Навальний закликав громадян вийти на несанкціонований мітинг. За даними прихильників опозиції, самого Навального силовики затримали після виходу з будинку.

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За останніми даними, в Москві затримано вже понад 120 осіб, в Пітері – близько 300.