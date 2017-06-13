Улюбленого співака Путіна екстрено госпіталізували

Лідера гурту "Любе" доставлено до лікарні з підозрою на серцевий напад. Миколі Расторгуєву стало зле перед виступом в Тулі. Ведучі святкового заходу повідомили присутніх городян, що вокаліст виступати не буде, передає StarHit.

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Як стало відомо, Расторгуєву стало зле перед концертом. Музикантові викликали швидку допомогу. За деякими даними, лікарі діагностували у відомого виконавця серцевий напад й прийняли рішення про його термінову госпіталізацію.

На концертний майданчик музиканти групи "Любе" вийшли без свого лідера. Виконували соло їм тульські артисти. Як запевнили журналістів представники Расторгуєва, загрози для його життя немає.

Нагадаємо, в 2002 році російський президент Володимир Путін називав лідера групи "Любе" Расторгуєва своїм улюбленим виконавцем.

Як повідомляв УНІАН-Таблоїд, в 2009 році музикант відомої російської групи "Любе" Анатолій Кулешов загинув у ДТП на сході Москви.

Раніше Расторгуєв в ефірі одного з російських пропагандистських каналів назвав українців зомбованими й злісними. Коментуючи колег, які зайняли проукраїнську позицію, музикант сказав: "Нібито наша позиція настільки ясна... Чому у них бракує мізків це зрозуміти? Вони що, тупі, чи що? Мені дійсно важко зрозуміти, тому що в Україні - там зомбоване якесь суспільство".