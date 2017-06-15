Європарламент позбавив депутатської недоторканності "подругу Путіна" Ле Пен

Європарламент позбавив депутатської недоторканності лідера французької ультраправої партії "Національний фронт" Марін Ле Пен.

Таким чином Європарламент задовольнив запит французького правосуддя, яке вимагало зняти з Ле Пен депутатський імунітет у справі дифамації мера Ніцци Крістіан Естрозі. У травні 2015 року Ле Пен звинуватила мера Ніцци у фінансуванні ісламістських організацій, повідомляє Le Figaro.

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Сама Ле Пен не була присутня на голосуванні, оскільки зараз вона бере участь у передвиборній кампанії другого туру парламентських виборів у Франції, який відбудеться 18 червня.

Як зазначає видання, рішення Європарламенту не має нічого спільного з іншого проханням французького правосуддя позбавити Ле Пен імунітету у зв'язку з фіктивним працевлаштуванням помічників "Національного фронту". Цей запит зараз вивчають відповідно з процедурою.

Раніше партія Ле Пен пройшла у другий тур парламентських виборів у Франції зі скрипом.