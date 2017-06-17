Спецпредставник ООН анонсував новий раунд міжсирійських переговорів

Спеціальний представник Організації Об'єднаних Націй (ООН) щодо Сирії Стаффан де Містура пропонує 10 липня розпочати новий раунд переговорів щодо розв'язання сирійського конфлікту.

Як повідомляє Deutsche Welle, відповідне повідомлення оприлюднене офісом спецпредставника ООН щодо Сирії у суботу, 17 червня.

"Де Містура хоче оголосити, що він скличе сьомий раунд міжсирійських переговорів у Женеві. Датою прибуття запрошених для участі у переговорах є 9 липня, а сам раунд переговорів розпочнеться 10 липня", - йдеться у повідомленні.

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В ньому наголошується, що наступні раунди переговорів де Містура планує скликати у серпні і вересні цього року, інформує агентство Reuters.

Раніше цього тижня де Містура зазначив, що успіх переговорів великою мірою залежатиме від прогресу, досягнутого у встановленні зон деескалації у Сирії. 13 червня Міністерство закордонних справ Росії заявило, що обговорення питання створення цих зон відбудеться у столиці Казахстану Астані на початку липня за участі представників Росії, Туреччини та Ірану.

З початку відновлення міжсирійських переговорів за посередництва ООН минулого року було проведено кілька раундів зустрічей спецпредставника ООН з делегаціями уряду та опозиції, проте значного прогресу на них досягнуто не було. За шість років воєнного конфлікту в Сирії загинули понад 400 тисяч осіб.