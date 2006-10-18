Буш легалізував секретні допити ЦРУ

Президент США Джордж Буш підписав закон про створення військових комісій, які будуть допитувати і судитимуть підозрюваних в тероризмі. Зокрема, в’язнів Гуантанамо, повідомляє ICTV.

Закон покликаний захищати права арештантів, але не дає їм можливості оскаржити в суді правомірність свого утримання за гратами. Противники нового закону кажуть, що він дасть можливість ЦРУ продовжити насильницьку практику секретних допитів, а президентові Дж.Бушу – право на власний розсуд тлумачити правила поводження з полоненими.

РБК