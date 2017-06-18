У Франції розбився туристичний літак, є загиблі

Дві людини загинули сьогодні в результаті аварії невеликого туристичного літака на південному департаменті Франції Тарн і Гаронна. Про це повідомляє ТАСС з посиланням на телеканал BFM-TV.

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За інформацією представника пожежної служби, інцидент стався в другій половині дня на одному з полів північно-східної частині департаменту.

Наголошується, що літак загорівся, а одразу впав на землю.

Як повідомляв УНІАН, раніше літак Королівських повітряних сил Малайзії зазнав аварії, загинули два члени екіпажу.