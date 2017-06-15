Малайзійський військовий літак, який зник із радарів, розбився: є загиблі
12:35, 15 червня 2017Світ
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Літак зазнав аварії в 51 кілометрі від авіабази Куантан
Ілюстрація / REUTERS
Зниклий раніше з радарів літак Королівських повітряних сил Малайзії зазнав аварії, загинули два члени екіпажу. Про це повідомляє видання Straits Times.
За даними газети, літак зазнав аварії в 51 кілометрі від авіабази Куантан.
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Як повідомляв УНІАН раніше, літак Королівських повітряних сил Малайзії зник з радарів.
Літак вилетів з авіабази в Куантані об 11.00 (06.00 за київським часом - УНІАН.). Через півгодини зв'язок з ним зник.
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