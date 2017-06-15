Малайзійський військовий літак, який зник із радарів, розбився: є загиблі

Зниклий раніше з радарів літак Королівських повітряних сил Малайзії зазнав аварії, загинули два члени екіпажу. Про це повідомляє видання Straits Times.

За даними газети, літак зазнав аварії в 51 кілометрі від авіабази Куантан.

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Як повідомляв УНІАН раніше, літак Королівських повітряних сил Малайзії зник з радарів.

Літак вилетів з авіабази в Куантані об 11.00 (06.00 за київським часом - УНІАН.). Через півгодини зв'язок з ним зник.