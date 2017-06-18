Лісові пожежі в Португалії: загинули понад 40 осіб

Жертвами лісових пожеж у Португалії стали щонайменше 43 людини, деякі з них загинули у вогненній пастці, коли їх автомобілі виявилися заблоковані на охопленій вогнем дорозі, пише Російська служба ВВС.

Ще 59 осіб, у тому числі пожежні, отримали опіки різного ступеня тяжкості.

Прем'єр-міністр країни Антоніу Кошта назвав те, що відбувається, "великою трагедією".

"Число загиблих може ще збільшитися", - попередив глава уряду, виступаючи в штаб-квартирі служби цивільної оборони, передає Франс прес.

Державний секретар з питань внутрішніх справ Жорже Гомеш говорив журналістам, що 16 загиблих згоріли живцем у своїх автомобілях на автотрасі у муніципалітеті Педроган-Гранді на сході країни. Вони намагалися покинути район лісових пожеж.

Ще троє задихнулися в диму.

Мер одного з населених пунктів раніше сказав журналістам, що для того, щоб убезпечити всі селища, яким загрожує вогонь, не вистачає пожежних.

Вогонь поширюється з великою швидкістю, рухаючись одночасно з чотирьох напрямків, говорив Гомеш.

Президент країни Марселу Ребелу ді Соза відправився в район лиха, щоб зустрітися з родинами загиблих. Він заявив, що пожежники зробили все, що могли".

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У кількох регіонах Португалії спека в останні дні перевищувала 40 градусів.

Лісові пожежі часто відбуваються в Португалії, однак найчастіше в серпні, коли на території країни встановлюється суха і спекотна погода. Рік тому у їх гасінні брали участь близько 4 тисяч пожежників і 26 літаків.

В минулі роки від пожеж найбільше потерпала північна, лісиста частина Португалії.