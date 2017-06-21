Бойовики ІДІЛ підірвали одну з історичних мечетей Іраку

Бойовики терористичного угруповання «Ісламська держава» підірвали соборну мечеть «Ан-Нурі» в іракському місті Мосул. Про це повідомляє РБК з посиланням на телеканал Al Sumaria.

За даними телеканалу, крім мечеті, терористи також підірвали мінарет, яким вона була відома. Мінарет був єдиною частиною, яка залишилася від спочатку спорудження мечеті, оскільки вона кілька разів перебудовувалася.

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Військові заявили, що таким чином бойовики «здійснили черговий історичний злочин», зазначив телеканал.

Мечеть збудували у XII столітті і в подальшому вона перебудовувалася. Мечеть відома завдяки «падаючому» и «вигнутому» мінарету.

Це місце мало ключове символічне значення для бойовиків ІДІЛ, оскільки в ній лідер «Ісламської держави» Абу Бакр аль-Багдаді в 2014 році оголосив халіфат на захоплених територіях Іраку і Сирії.

Нагадаємо, Іракські військові 18 червня почали штурм районів Старого міста в Мосулі, який знаходиться під контролем бойовиків ІД.

Операція по звільненню останнього анклаву ІД в Мосулі, який розташований в центрі Старого міста та на території трьох сусідніх районів уздовж берега річки Тигр, почалася в кінці травня.