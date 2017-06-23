У Каліфорнії "відморожений" байкер штовхнув ногою машину, чим влаштував серйозне ДТП (відео)
15:01, 23 червня 2017Світ
1345 0
При інциденті постраждала принаймні одна особа.
Байкер ногою відштовхнув автомобіль / скріншот
Явний випадок дорожнього люті викликав жахливу ланцюгову реакцію в Санта-Клариті, штат Каліфорнія.
На шосейній дорозі байкер спровокував серйозну ДТП після тогою, як ногою відштовхнув автомобіль, який рухався у сусідній смузі
Читайте такожУ Владивостоці вантажівка протаранила 19 машин (фото)
При інциденті постраждала принаймні одна особа, два авто були розбиті.
Як повідомляв УНІАН, нещодавно на Київщині німецький байкер потрапив в ДТП.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter