У Каліфорнії "відморожений" байкер штовхнув ногою машину, чим влаштував серйозне ДТП (відео)

Явний випадок дорожнього люті викликав жахливу ланцюгову реакцію в Санта-Клариті, штат Каліфорнія.

На шосейній дорозі байкер спровокував серйозну ДТП після тогою, як ногою відштовхнув автомобіль, який рухався у сусідній смузі

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При інциденті постраждала принаймні одна особа, два авто були розбиті.

Як повідомляв УНІАН, нещодавно на Київщині німецький байкер потрапив в ДТП.