У Каліфорнії "відморожений" байкер штовхнув ногою машину, чим влаштував серйозне ДТП (відео)

15:01, 23 червня 2017
Світ
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При інциденті постраждала принаймні одна особа.

Байкер ногою відштовхнув автомобіль / скріншот

Явний випадок дорожнього люті викликав жахливу ланцюгову реакцію в Санта-Клариті, штат Каліфорнія. 

На шосейній дорозі байкер спровокував серйозну ДТП після тогою, як ногою відштовхнув автомобіль, який рухався у сусідній смузі

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При інциденті постраждала принаймні одна особа, два авто були розбиті.

Як повідомляв УНІАН,  нещодавно на Київщині німецький байкер потрапив в ДТП.

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Теги: #США#ДТП