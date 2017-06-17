На Київщині німецький байкер потрапив в ДТП (фото)

У Васильківському районі Київської області один із 3-х байкерів з Німеччини, які на мотоциклах рухались в сторону Одеси, потрапив в дорожньо-транспортну пригоду.

Як повідомили УНІАН у відділі комунікацій ГУ НП у Київській області, інцидент стався по обіді на 27 кілометрі траси Київ-Одеса.

За попередньою інформацією, водій автомобіля Skoda виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з німецьким мотоциклістом, який рухався в протилежному напрямку на мотоциклі Harley-Davidson.

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Водій мотоцикла отримав травму руки, його госпіталізовано. Двоє його друзів, які рухались на інших мотоциклах, не постраждали.

За фактом події відкрито кримінальне провадження за ст. 286 (порушення правил керування транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Автомобіль та мотоцикл, які стали учасниками ДТП, переміщено на штрафмайданчик.