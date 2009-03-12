Паралізований британець вимагає взяти його на роботу в розвідку

Паралізований британець Саяд Сулейман подав до суду на розвідку MI5 за відмову в прийнятті на роботу. Не здатний поворушити ні руками, ні ногами Сулейман упевнений, що розвідники зобов`язані були взяти його в свій штат і назвав відмову в працевлаштуванні випадком небаченої дискримінації, повідомляє Лента.ру з посиланням на The Telegraph.

Сулейман заявив, що рекрутингове агентство TMP мало вибрати саме його резюме серед інших 1092 заявок на роботу в MI5. Інвалід не уточнив посади, на яку він претендував, додавши лише, що коло його обов`язків мало включати "спостереження за людьми або об`єктами".

Займатися стеженням, вважає інвалід, він зміг би на таксі або подорожуючи громадським транспортом. Сулейман додав, що відмова в працевлаштуванні є виявом дискримінації щодо інвалідів, а також пов`язана з його расовою і релігійною приналежністю і членством в трудовій профспілці. Як компенсацію за моральні страждання інвалід хоче відсудити у MI5 363 тисячі фунтів (трохи більше півмільйона доларів). Сулейман додав, що мріє захищати країну від екстремістів.

В описі посади, на яку претендував Сулейман, зазначалося, що кандидатам доведеться пройти перевірку фізичної витривалості. У MI5 звинувачення інваліда відкинули і заявили, що відмова не була пов`язана ні з національністю Сулеймана, ні з тим, що він перебуває в тій чи іншій профспілці.