Рятувальники впустили потерпілого з вертольота дорогою до лікарні

Ізраїльтянин-араб на ім’я Ала Агабрія підірвався на міні під час пікніка, який він і його родичі влаштували на мінному полі, повідомляє "Єдіот Ахронот". Рятувальники, які прибули на місце інциденту спробували доставити його в лікарню на вертольоті, проте по дорозі впустили, внаслідок чого Агабрія впав з висоти 50 метрів і загинув.

Агабрія разом з двома родичами вибрав поле для пікніка в районі міста Бейт-Шеан. Як пізніше пояснили поліції родичі загиблого, вони не знали, що поле є закритою військовою зоною, і не бачили ніяких застережливих знаків або огорожі.

Агабрія підірвався на одній з мін і довгий час провів в очікуванні рятувальників, які не могли до нього добратися через небезпечність ділянки. Було вирішено евакуювати постраждалого за допомогою військового вертольота, який прибув на місце через півтори години після інциденту.

Рятувальники прив`язали Агабрію до носилок і, надівши на нього шолом, прикріпили носилки до вертольота за допомогою спеціальних тросів. Проте, коли вертоліт злетів і почав набирати висоту, троси ослабли, внаслідок чого Агабрія впав.

Як відзначає The Jerusalem Post, глава ВВС Ізраїлю Ідо Нехуштан розпорядився створити комісію з розслідування нещасного випадку.

Лента.ру