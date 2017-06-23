Діджей випадково назвав справжнє ім'я "невловимого" художника Бенксі
18:44, 23 червня 2017Світ
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Музикант розповідав про те, що речі від імені Бенксі може продавати будь-хто випадково.
Музикант розповідав про те, що речі від імені Бенксі / Twitter
Британський діджей Goldie під час інтерв'ю випадково назвав справжнє ім'я художника Бенксі.
Музикант розповідав про те, що речі від імені Бенксі може продавати будь-хто випадково, пише Factmag.
"Дайте мені округлий шрифт, напишіть їм на футболці Banksy і справу зроблено. Тепер її можна продавати. При всій повазі до Роберта, він блискучий художник, думаю, він перевернув світ мистецтва з ніг на голову", – сказав Goldie.
Після цих слів діджей замовк і перевів тему розмови.
Після в пресі знову згадали про одну з найпоширеніших версій, хто ж ховається за маскою Бенксі. І це вокаліст гурту Massive Attack і один Goldie – Роберт Дель Ва.
Фото: Twitter
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