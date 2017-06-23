Діджей випадково назвав справжнє ім'я "невловимого" художника Бенксі

Британський діджей Goldie під час інтерв'ю випадково назвав справжнє ім'я художника Бенксі.

Музикант розповідав про те, що речі від імені Бенксі може продавати будь-хто випадково, пише Factmag.

"Дайте мені округлий шрифт, напишіть їм на футболці Banksy і справу зроблено. Тепер її можна продавати. При всій повазі до Роберта, він блискучий художник, думаю, він перевернув світ мистецтва з ніг на голову", – сказав Goldie.

Після цих слів діджей замовк і перевів тему розмови.

Після в пресі знову згадали про одну з найпоширеніших версій, хто ж ховається за маскою Бенксі. І це вокаліст гурту Massive Attack і один Goldie – Роберт Дель Ва.