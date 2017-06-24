Зіткнення есмінця США з торговельним судном: автопілот контейнеровоза міг бути зламаний хакерами
Також розслідується версія, що зіткнення було наслідком несправності автопілота.
Зіткнення американського есмінця USS Fitzgerald та філіппінського контейнеровоза 17 червня, під час якого загинули семеро військових моряків США, сталося в момент, коли торговельне судно йшло на автопілоті.
Не виключається, що комп'ютерний автопілот міг бути зламаний хакерами, пише ТСН з посиланням на видання The Washington Free Beacon.
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"За повідомленнями офіційних осіб, знайомих з попередніми результатами розслідування ВМС, вантажний корабель ACX Crystal, який ходить під прапором Філіппін, перебував під контролем комп'ютеризованої навігаційної системи, яка керувала контейнерним судном", - зазначається в повідомленні.
Але слідчі поки не знайшли жодних доказів того, що зіткнення було навмисним. Тим не менше, не виключається ймовірність, що "комп'ютерну систему контейнерного судна могли зламати", а корабель міг навмисно бути скерованим в американський ракетний есмінець USS Fitzgerald.
Також розслідується версія, що зіткнення було наслідком несправності автопілота, або системи датчиків та попередження контейнеровозу.