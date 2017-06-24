Зіткнення есмінця США з торговельним судном: автопілот контейнеровоза міг бути зламаний хакерами

Зіткнення американського есмінця USS Fitzgerald та філіппінського контейнеровоза 17 червня, під час якого загинули семеро військових моряків США, сталося в момент, коли торговельне судно йшло на автопілоті.

Не виключається, що комп'ютерний автопілот міг бути зламаний хакерами, пише ТСН з посиланням на видання The Washington Free Beacon.

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"За повідомленнями офіційних осіб, знайомих з попередніми результатами розслідування ВМС, вантажний корабель ACX Crystal, який ходить під прапором Філіппін, перебував під контролем комп'ютеризованої навігаційної системи, яка керувала контейнерним судном", - зазначається в повідомленні.

Але слідчі поки не знайшли жодних доказів того, що зіткнення було навмисним. Тим не менше, не виключається ймовірність, що "комп'ютерну систему контейнерного судна могли зламати", а корабель міг навмисно бути скерованим в американський ракетний есмінець USS Fitzgerald.

Також розслідується версія, що зіткнення було наслідком несправності автопілота, або системи датчиків та попередження контейнеровозу.