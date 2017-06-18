В Японії тіла семи зниклих американських моряків знайшли всередині пошкодженого есмінця

При розборі пошкодженої частини есмінця "Фітцджеральд" військові виявили тіла семи моряків, які вважалися зниклими без вісті. Про це повідомляє Reuters.

Тіла загиблих виявили у затопленій частині корабля, яка постраждала від зіткнення з торговельним судном. За даними американських ЗМІ, у момент зіткнення матроси, які перебували у відсіках, які були затоплені, спали.

Читайте такожУ США пором врізався у пристань, постраждали 18 людей

"Коли пошуково-рятувальні команди одержали доступ до тієї зоні корабля, яка була пошкоджена при зіткненні цим ранком, зниклі моряки були виявлені", - сказано в повідомленні.

Також повідомляється, що сім'ї повідомляються і вони отримують необхідну підтримку. Імена моряків будуть оприлюднені після того, як всі родичі загиблих будуть проінформовані.

Нагадаємо, що в в ніч на 17 червня відбулося зіткнення есмінця «Фітцджеральд» ВМС США з філіппінським судном. У момент зіткнення більшість з більш, ніж 200 членів екіпажу спали.