В Аргентині 12 людей загинули в результаті ДТП з автобусом

Щонайменше 12 людей загинули, близько 30 постраждали в результаті ДТП за участю автобуса поруч з містом Сан-Рафаель в аргентинській провінції Мендоса на заході країни. Про це повідомляє Todo Noticias.

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Автобус перевозив учнів із танцювальної школи в провінції Буенос-Айрос.

На місці події продовжують працювати рятувальники і лікарі. Деякі з постраждалих перебувають у важкому стані.

Причини аварії поки не встановлені. Як зазначає поліція, число жертв може зрости.

Як повідомляв УНІАН, у травні в турецькій провінції Мугла перекинувся автобус з туристами. Губернатор провінції заявив, що в результаті ДТП загинули 20 осіб, 11 були травмовані.