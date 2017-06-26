В Аргентині 12 людей загинули в результаті ДТП з автобусом
06:01, 26 червня 2017Світ
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Автобус перевозив учнів із танцювальної школи в провінції Буенос-Айрос.
Причини аварії поки не встановлені / фото tn.com.ar
Щонайменше 12 людей загинули, близько 30 постраждали в результаті ДТП за участю автобуса поруч з містом Сан-Рафаель в аргентинській провінції Мендоса на заході країни. Про це повідомляє Todo Noticias.
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Автобус перевозив учнів із танцювальної школи в провінції Буенос-Айрос.
На місці події продовжують працювати рятувальники і лікарі. Деякі з постраждалих перебувають у важкому стані.
Причини аварії поки не встановлені. Як зазначає поліція, число жертв може зрости.
Як повідомляв УНІАН, у травні в турецькій провінції Мугла перекинувся автобус з туристами. Губернатор провінції заявив, що в результаті ДТП загинули 20 осіб, 11 були травмовані.
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