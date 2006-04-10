У Франції відкликано законопроект щодо ”першого найму”

Адміністрація французького Президента Жака ШИРАКА заявила, що Франція замінить закон, який викликав суперечки, про контракт першого найму молодих фахівців на заходи, які допоможуть молоді знаходити роботу.

Цю заяву було зроблено після зустрічі з прем`єр-міністром Франції Домініком де ВІЛЬПЕНОМ та іншими високопоставленими членами правлячої партії UMP.

"Необхідні умови довіри і спокою відсутні як з боку молодих, так і з боку компаній, щоб дозволити застосування Контракту про перший найм", - сказав Д. де ВІЛЬПЕН в короткому телезверненні.

Законопроект про "контракт першого найму", який викликав масові протести в країні, передбачав можливість звільнення без пояснення причин співробітників молодше 26 років у перші два роки після укладення трудового договору, передає Рейтер.