Прокурор Бразилії звинуватив президента країни в корупції

Головний федеральний прокурор Бразилії Родріго Жанот висунув звинувачення проти президента країни Мішеля Темера в отриманні хабара, передає Reuters.

Звинувачення направлено до Верховного суду. Відповідно до бразильського законодавства, нижня палата Конгресу має тепер дозволити суду почати слухання по справі президента.

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Це звинувачення, як очікується, буде першим у низці справ про передбачувані епізоді корупції по відношенню до вкрай непопулярного лідера країни, відзначає агентство.

У коаліції Темера, між тим, впевнені, що володіють потрібною кількістю депутатів, щоб у противників президента не вийшло набрати дві третини голосів у парламенті, необхідних для продовження судового розгляду.

Як повідомляє Globo, за словами прокурора, Темер і його колишній радник Родрігу Роша Лоурес "підмінили виконання найважливіших обов'язків держслужбовців незаконними діями, які виконувалися в їх особистих інтересах".

Видання зазначає, що президент Бразилії звинувачується в "пасивній корупції". Так, з березня по квітень, скориставшись посадою, Темер отримав через екс-радника хабар у розмірі $152 тис. від Жоеслі Мендонси Батісти, голови інвестиційної компанії J&F Investimentos S.A. У квітні колишній радник був затриманий в одному з ресторанів у Сан-Паулу, на той момент він вже отримав хабар, готівка перебувала в його валізі.

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Нагадаємо, в Бразилії давно проходять масштабні демонстрації з вимогою відставки Темера.

Протести проти президента Бразилії Мічела Темера почалися на тлі інформації про його участь в корупційних схемах і появи відеозапису, з якої, як стверджує опозиція, видно, що Темер намагався підкупити колишнього спікера палати парламенту. 18 травня група бразильських депутатів подала заяву в парламент про намір ініціювати процедуру імпічменту Темера.

Протягом декількох днів після цього по всій країні почалися акції протесту, учасники яких закликають Темера піти у відставку.

Нагадаємо, в кінці серпня минулого року Сенат Бразилії офіційно позбавив Ділму Руссефф президентської посади без права займатися політикою до кінця 2027 року. Віце-президент Мішель Темер офіційно затверджений главою держави. 1 вересня 2016 року Темер офіційно вступив на посаду президента.

Процес імпічменту Руссефф стартував у грудні 2015 року. Вимога імпічменту була пов'язана з корупцією в бразильської нафтової компанії Petrobras. За версією слідства, керівництво Petrobras брало відкати за будівельні підряди, а частина нелегально отриманих коштів спрямовувалася правлячої партії.