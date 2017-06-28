Меттіс: Путін кинув виклик післявоєнному міжнародному порядку

Міністр оборони США Джеймс Меттіс звинуватив президента Росії Володимира Путіна у тому, що він вчинив «злочин» поза російськими кордонами.

Як передає Голос Америки, про це Меттіс заявив у своєму виступі перед групою студентів на церемонії 70-річчя Плану Маршалла, який уможливив відбудову знищеної війною Європи.

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За словами глави Пентагону, Путін кинув виклик міжнародному порядку, встановленому після Другої світової війни.

При цьому Меттіс нагадав про агресію Росії проти України і втручання в американські президентські вибори 2016 року.

Міністр оборони США також запевнив союзників з НАТО про те, що адміністрація Дональда Трампа підтримуватиме військовий союз, незважаючи на відсутність співпраці з боку деяких країн-членів.