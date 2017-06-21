У ЄС розповіли про процедуру продовження санкцій проти Росії

Рішення продовжити економічні секторальні санкції для Росії, які пов'язані з виконанням Мінських домовленостей, буде ухвалено Європейським Союзом за письмовою процедурою після відповідних рекомендацій канцлера Німеччини Ангели Меркель та президента Франції Еммануеля Макрона.

Про це власного кореспондента УНІАН повідомив високопосадовий представник ЄС.

"Я очікую від обох - Меркель та Макрон - рекомендацій продовжити санкції. Це дозволить Туску (президент Європейської Ради Дональд Туск) поінформувати лідерів країн-членів ЄС, що ми можемо розпочати письмову процедуру. Базуючись на цих рекомендаціях, у нас є спільне розуміння, що ця письмова процедура не буде ніким зупинена і призведе до законодавчого рішення щодо продовження санкцій. Таким чином, це буде політичне рішення, і потім буде законодавчий, технічний процес", - пояснив високопосадовець.

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При цьому він підкреслив, що рішення щодо санкцій для Росії буде ухвалено "так само, як це було у грудні минулого року".

"Є деякі держави-члени, які вважають, що питання продовження санкцій має бути не тільки питанням автоматичної письмової процедури, і мають бути чіткі рекомендації німецького канцлера та президента Франції, тому що вони є складовою "нормандського формату", в якому були "народжені" Мінські домовленості", - деталізував представник ЄС.

Як повідомляв УНІАН, Меркель та Макрон поінформують лідерів ЄС про стан виконання Мінських домовленостей на саміті ЄС, який пройде 22-23 червня в Брюсселі.