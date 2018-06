Курди показали російський паспорт вбитого в Сирії бойовика ІДІЛ (фото)

Представники курдських військових формувань продемонстрували паспорт убитого російського бойовика «Ісламської держави».

Про це йдеться в повідомленні групи Conflict Intelligence Team, що займається дослідженням збройних конфліктів.

Інформаційне агентство ANHA, яке розташоване в Сирійському Курдистані, показало російський паспорт бойовика ІДІЛ, убитого курдськими бійцями. Паспорт був виданий на ім’я Іщанова Марата Бексултановича, який народився в Оренбурзькій області в 1983 році.

Відповідно до турецької печатки в паспорті, 3 жовтня 2013 року Іщанов прибув до Стамбульського аеропорту Ататюрк, звідки він, ймовірно, перейшов до Сирії.

