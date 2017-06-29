Курди показали російський паспорт вбитого в Сирії бойовика ІДІЛ (фото)

14:37, 29 червня 2017
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Відповідно до турецької печатки в паспорті, 3 жовтня 2013 року російський бойовик прибув до Стамбульського аеропорту Ататюрк, звідки він, ймовірно, перейшов до Сирії.

щанов народився в Оренбурзькій області РФ в 1983 році / фото hawarnews.com

Представники курдських військових формувань продемонстрували паспорт убитого російського бойовика «Ісламської держави».

Про це йдеться в повідомленні групи Conflict Intelligence Team, що займається дослідженням збройних конфліктів.

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Інформаційне агентство ANHA, яке розташоване в Сирійському Курдистані, показало російський паспорт бойовика ІДІЛ, убитого курдськими бійцями. Паспорт був виданий на ім’я Іщанова Марата Бексултановича, який народився в Оренбурзькій області в 1983 році.

Відповідно до турецької печатки в паспорті, 3 жовтня 2013 року Іщанов прибув до Стамбульського аеропорту Ататюрк, звідки він, ймовірно, перейшов до Сирії.

За даними російської державної газети "Російська газета", в листопаді 2014 року Іщанов був включений до списку осіб, зацікавлених в екстремістській діяльності чи тероризмі.

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Теги: #Російські бойовики в Сирії#курди в Сирії