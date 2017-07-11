У США розбився літак морської піхоти: 16 людей загинули
10:05, 11 липня 2017Світ
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Корпус морської піхоти написав про цей інцидент в своєму Twitter, але не надав інших подробиць.
Всі 16 жертв - члени екіпажу, ніхто не вижив / фото twitter.com/WLBT
Внаслідок падіння військово-транспортного літака C-130 в американському штаті Міссісіпі загинули 16 осіб.
Як повідомляє CNN, про це заявив директор з надзвичайних ситуацій округу Фред Рендл.
За його словами, всі 16 жертв - члени екіпажу, ніхто не вижив.
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Корпус морської піхоти написав про цей інцидент в своєму Twitter, але не надав інших подробиць.
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