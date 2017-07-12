У США заявили про наявність доказів застосування хімзброї Дамаском

Американська розвідка має вагомі докази застосування хімічної зброї сирійським режимом у Хан-Шейхуні, заявив директор ЦРУ Марк Помпео.

За його словами, після квітневих подій в Ідлібі президент США Дональд Трамп наказав з'ясувати, що сталося, передає "РІА Новости". Помпео повідомив, що розвідспільнота стала з'ясовувати, що реально відбулося. Зокрема, за його словами, проведена робота з американськими партнерами.

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"Я йому (Трампу, — УНІАН.) сказав, що розвідспільнота встановила, що хіматака була здійснена сирійським режимом. Я знав, що у розвідспільноти були вагомі докази. Я сказав йому, що ми абсолютно впевнені у цьому", — зазначив Помпео.

Як повідомляв УНІАН раніше, напад з ймовірним застосуванням хімічної зброї стався вранці 4 квітня в Ідлібі. За даними свідків, отруйний газ над містом розпорошили російські військові літаки Су, які належать повітряним силам РФ і Сирії.

5 квітня Сирійський центр моніторингу за дотриманням прав людини повідомив, що кількість загиблих унаслідок можливої хімічної атаки в місті Хан-Шейхун склала 72 людини, сотні постраждали.