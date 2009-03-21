Турецька розвідка серйозно взялася за Росію

Національна розвідувальна організація Туреччини (Milli Istihbarat Teskilat, MIT) визначила 10 пріоритетів своєї роботи, серед яких - відстежування політики Росії на Кавказі і в Центральній Азії, а також постачання на світові ринки енергоносіїв з басейну Каспію, повідомляє РІА “Новости” з посиланням на турецькі ЗМІ.

В рамках реформування своєї діяльності секретна служба Туреччини зробила наголос на зовнішню розвідку і вирішення завдань, які "впливають на долю міжнародної спільноти", пише газета "Сабах".

Більше за інших у новій стратегії турецької розвідки фігурує Росія. На кавказькому напрямі в завдання MIT входить "відстежування нових стратегій Росії в регіоні". У регіонах Центральної Азії та Каспійського басейну турецьку спецслужбу цікавлять енергетична політика РФ, російсько-китайська співпраця у сфері енергетики, проблеми видобутку нафти і газу в басейні Каспію, будівництва експортних магістралей і стратегії постачань на світові ринки енергоносіїв, зазначає "Сабах".

Серед пріоритетів турецької розвідки на Кавказі - "зусилля Грузії щодо вступу до НАТО, відносини між Туреччиною, Вірменією і Азербайджаном, проблема врегулювання карабахського конфлікту".

На Балканах MIT відстежує загальну ситуацію в регіоні та процес інтеграції республік колишньої Югославії в Євросоюз; у Південно-Східній Азії вона спостерігає за суперництвом держав цього басейну із США і ЄС, за "етнічним протистоянням" Китаю і Японії та терористичною діяльністю в Афганістані.

Іранська ядерна програма, арабо-ізраїльське врегулювання, ситуація в Іраку й Лівані цікавлять турецьку службу розвідки на Близькому Сході; проблеми врегулювання на Кіпрі, видобутку енергоносіїв в Середземному морі, реалізації нафтових проектів Баку - Тбілісі - Джейхан і Самсун - Джейхан - в Середземноморському басейні.

Першочерговими для MIT є і питання видобутку нафти в басейні Чорного моря.

Відносини з Грецією і комплекс спірних з нею питань також належать до пріоритетного напряму діяльності турецької розвідки.

У сфері інтересів MIT, крім того, африканський континент, у зв`язку із зростанням економічної активності Туреччини на півночі Африки, а також райони Червоного моря і Аденської затоки. Інтерес до останнього очевидний, враховуючи зростання активності в регіоні сомалійських піратів.