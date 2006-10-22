Умови утримання грузинів ”не курортні, але набагато кращі, ніж у в`язниці”

Федеральна міграційна служба спростувала звинувачення в знущаннях над грузинами, поміщених у центри тимчасового утримання. Як заявив в ефірі радіостанції "Эхо Москвы" прес-секретар ФМС Костянтин Полторанін, в цих центрах перебувають 50-60 грузин, які змушені залишатися там через відсутність повітряного сполучення з Грузією і "чекають, поки буде укомплектований літак МНС".

"Твердження про те, що хтось спеціально займається арештами грузинів, розміщує їх у центрах і знущається з них, не відповідають дійсності", - заявив Полторанін, додавши, що іноземних громадян розміщують в центрах тільки за рішенням суду і "зазвичай прагнуть депортувати протягом двох тижнів". За словами Полтораніна, умови утримання в центрах тимчасового утримання, де перебувають громадяни не тільки Грузії, але і інших країн, "не курортні, але набагато кращі, ніж у в`язниці".

Тим часом затримані в Москві більше 10 днів тому громадяни Грузії, серед яких, за даними консула Грузії в Росії Зураба Патарадзе, є одна дитина, просять прискорити їх депортацію на батьківщину. Патарадзе відзначив, що зустріч з представниками ФМС, де обговорюватиметься ця проблема, призначена на понеділок.

Як повідомлялося раніше, у вівторок МЗС Грузії звинуватив російську владу в порушенні прав грузинських громадян. Відповідна заява була поширена грузинським зовнішньополітичним відомством у зв`язку з смертю нелегального мігранта з Грузії, якого мали депортувати з Росії на батьківщину. За даними ФМС, він помер в аеропорту в результаті нападу астми, причому йому була своєчасно надана медична допомога. У той же час МЗС Грузії наполягає на тому, що загиблому не була своєчасно надана медична допомога.

Транспортне сполучення з Грузією Росія припинила 3 жовтня. Це стало відповіддю на арешт у Тбілісі чотирьох російських військовослужбовців, звинувачених у шпигунстві. Контроль за грузинами-нелегалами посилився невдовзі по тому.

Лента.ру