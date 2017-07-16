У Туреччині перекинувся автобус з дітьми: 36 осіб травмовано

У Туреччині перекинувся автобус з учасниками дитячого ансамблю з Грузії, 36 осіб отримали травми, повідомляє Imedi News.

"У Туреччині сталася дорожньо-транспортна пригода (ДТП). В Аварію потрапив автобус, що перевозив 36 учасників дитячого танцювального ансамблю з Грузії "Лампари". Всі вони отримали травми", - йдеться в повідомленні.

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За інформацією видання, постраждалі не можуть точно назвати причину аварії, оскільки під час інциденту пасажири спали. ДТП сталося на трасі в провінції Трабзон.

Як повідомив віце-консул Грузії, постраждалі були розподілені в чотири клініки. Водій стверджує, що причиною ДТП стала виїхав йому назустріч машина, яку автобус спробував об'їхати.

Як повідомляв УНІАН, в Еквадорі перекинувся і загорівся автобус, 14 людей загинули.