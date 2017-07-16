Роковини путчу у Туреччині: Ердоган пообіцяв "відтяти голови зрадникам"

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган, виголошуючи промову в Стамбулі на роковинах невдалого путчу, знову повернувся до тези про необхідність відновлення смертної кари.

Як повідомляє Deutsche Welle, про це він заявив, виступаючи перед сотнями тисяч людей біля мосту через Босфор.

"Перш за все ми відітнемо голови усім тим зрадникам", - сказав він увечері суботи, 15 липня.

Читайте такожУ річницю спроби перевороту в Туреччині жителі замість гудків почули на мобільному привітання Ердогана

"Жоден зрадник нації не може залишитися без покарання", - наголосив Ердоган.

Він заявив, що підпише закон про повернення смертної кари, якщо такий буде ухвалено парламентом.

Такі наміри неодноразово критикували в Брюсселі та інших європейських столицях.

Нагадаємо, ввечері п'ятниці, 15 липня 2016 року, в Туреччині почалася спроба путчу - військові проголосили, що "цілковито" взяли владу в свої руки та заявили про запровадження воєнного стану та комендантської години. У відповідь президент Реджеп Таїп Ердоган закликав людей виходити на вулиці, турки масово вийшли на вулиці проти військових, які намагалися здійснити державний переворот.

Станом на ранок суботи, 16 липня, уряд взяв ситуацію в країні під контроль. Майже три тисячі солдатів були затримані. Внаслідок путчу загинули 265 осіб, майже 1,5 тисячі людей отримали поранення.

Після провалу спроби путчу в країні було запроваджено надзвичайний стан, який триває і досі. У спробі перевороту Анкара звинуватила рух проповідника Фетхуллаха Гюлена, який живе у США. Під приводом боротьби з прихильниками проповідника у Туреччині було звільнено тисячі державних службовців, поліцейських, військових і вчених. Тисячі людей опинилися за ґратами.