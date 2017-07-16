Головну роль у культовому серіалі "Доктор Хто" вперше отримала жінка
20:12, 16 липня 2017Світ
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"Тринадцятим Доктором" стала жінка.
Джоді Уіттакер буде підкорювати час і простір / Фото belleabouttown.com
Британська актриса Джоді Уіттакер стане 13-м виконавцем головної ролі в науково-фантастичному серіалі "Доктор Хто", повідомляє Бі-бі-сі.
35-річна Уіттакер стане першою жінкою в ролі Доктора, інопланетного мандрівника у часі і просторі.
Meet the Thirteenth Doctor #DoctorWho#Doctor13pic.twitter.com/txHGz9tJEe— Doctor Who Official (@bbcdoctorwho) July 16, 2017
У січні 2017 року 58-річний шотландський актор Пітер Капальді, що виконував головну роль в серіалі з 2013 року, оголосив про те, що покидає проект.
"Доктор Хто" - найдовший серіал в історії телебачення. Він виходив на екрани з 1963 по 1989 рр.., після чого був відновлений у 2005 році.
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