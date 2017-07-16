Головну роль у культовому серіалі "Доктор Хто" вперше отримала жінка

Британська актриса Джоді Уіттакер стане 13-м виконавцем головної ролі в науково-фантастичному серіалі "Доктор Хто", повідомляє Бі-бі-сі.

35-річна Уіттакер стане першою жінкою в ролі Доктора, інопланетного мандрівника у часі і просторі.

У січні 2017 року 58-річний шотландський актор Пітер Капальді, що виконував головну роль в серіалі з 2013 року, оголосив про те, що покидає проект.

"Доктор Хто" - найдовший серіал в історії телебачення. Він виходив на екрани з 1963 по 1989 рр.., після чого був відновлений у 2005 році.