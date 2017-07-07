Антиглобалісти підпалили автівки на вулицях Гамбурга перед зустріччю глав держав G20 (фото)

Демонстранти на вулицях Гамбурга знову підпалюють автівки та інші речі, які трапляються дорогою. Про це заявили в місцевій поліції, передає ТСН.

Антиглобалісти за кілька годин до початку зістрічі лідерів G20 намагалися ввійти до "червоної зони" - заблокованої території поблизу місця проведення саміту. Тим часом інші групи протестувальників заполонили решту міста.

Читайте такожСьогодні у Німеччині розпочнеться саміт G20 під акомпанемент масштабних протестів (фото, відео)

Police say vehicles and other materials have been set on fire, as G20 demonstrators take to streets of Hamburg again https://t.co/K2bpEQuuOipic.twitter.com/gvNYzKZvv6 — CNN International (@cnni) July 7, 2017

Як зазначає Deutsche Welle з посиланням на Reuters, щонайменше 111 німецьких правоохоронців були поранені внаслідок зіткнень із радикально налаштованими учасниками вуличної акції проти саміту Великої двадцятки (G20) у Гамбурзі, що сталися увечері у четвер, 6 липня. За цими даними, п'ятеро поранених поліцейських госпіталізовані. Правоохоронці затримали 29 осіб.

Є також повідомлення про потерпілих серед самих войовничо налаштованих протестувальників, передає інформагенція dpa. Дані щодо їхньої кількості уточнюються. В акції Welcome to Hell ("Ласкаво просимо до пекла") брали участь близько 12 тисяч переважно мирно налаштованих осіб.

Сутички почалися після того, як близько тисячі агресивних мітингарів, чиї обличчя були закриті масками, членів так званого "Чорного блоку", змішалися з іншими учасниками протесту. Поліція спробувала відділити радикалів від інших учасників акції, а також закликали зняти маски. Радикали відмовилися і почали кидати у поліцейських пляшки та різні предмети, а згодом підпалювали сміттєві баки й автомобілі та використовувати піротехніку. Сталися сутички. У відповідь поліція застосувала водомети і сльозогінний газ. Уночі ситуація нормалізувалася.

Напередодні у Гамбурзі також відбувалися мирні акції протесту, які проводять критики саміту та політичного курсу країн G20.