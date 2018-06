Антиглобалісти підпалили автівки на вулицях Гамбурга перед зустріччю глав держав G20 (фото)

Демонстранти на вулицях Гамбурга знову підпалюють автівки та інші речі, які трапляються дорогою. Про це заявили в місцевій поліції, передає ТСН.

Антиглобалісти за кілька годин до початку зістрічі лідерів G20 намагалися ввійти до "червоної зони" - заблокованої території поблизу місця проведення саміту. Тим часом інші групи протестувальників заполонили решту міста.

