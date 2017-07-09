Меркель лишилася задоволена підсумками саміту G20

Лідер країни-господині саміту G20, канцлер Німеччини Ангела Меркель (Angela Merkel) в суботу, 8 липня, представила результати зустрічі "великої двадцятки" в Гамбурзі. Меркель із задоволенням констатувала, що глави держав і урядів двадцяти індустріально розвинених країн світу погодилися залишити свої ринки вільними для торгівлі і при цьому висловилися проти політики протекціонізму, як повідомляє DW.

"Тепер я задоволена тим, що нам вдалося це сказати... Чітко сказати: ринки повинні залишитися відкритими", - заявила Меркель.

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Говорячи про боротьбу із глобальним потеплінням і захист клімату, канцлер ФРН наголосила, що нинішня зустріч сприяла визначенню розбіжностей між сторонами в цьому питанні. Вона також висловила задоволення тим, що всі країни "великої двадцятки", за винятком США, визнали реалізацію Паризького угоди "незворотною" і мають намір домагатися виконання пунктів цього договору. Меркель підкреслила, що учасники G20 "взяли до відома" позицію США, які заявили про вихід з кліматичного пакту, і додала, що не очікує зміни позиції Дональда Трампа. "Такого оптимізму в даний час я не поділяю", - заявила вона.

Канцлер Німеччини у своєму виступі різко засудила насильство в ході протестів лівих екстремістів в ході проведення саміту G20. За її словами, виправдання "насильства і нестримної жорстокості" немає. Той, хто так чинить, додала Меркель, виносить себе за рамки демократичної спільноти. Канцлер подякувала співробітникам поліції та правоохоронних органів за їх роботу в дні проведення зустрічі на такому високому рівні і в такій складній обстановці.