Помер зірка фільму "Ед Вуд" Мартін Ландау
10:04, 17 липня 2017Світ
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За свою роль в знаменитому фільмі "Ед Вуд" актор отримав премію "Оскар".
Актор помер на 90-му році життя / Wikipedia
У США помер володар премії "Оскар" і "Золотий глобус" Мартін Ландау, повідомляє Hollywood Reporter.
Актор помер у суботу в медичному центрі Каліфорнійського університету в Лос-Анджелесі. Причиною смерті стали "несподівані ускладнення". Акторові було 89 років.
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За свою роль в знаменитому фільмі "Ед Вуд" актор отримав премію "Оскар", проте найбільшу популярність приніс йому серіал "Місія: Нездійсненна", за роль в якому актор двічі номінувався на "Еммі".
Як повідомляв УНІАН, помер режисер "Ночі живих мерців" Джордж Ромеро.
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