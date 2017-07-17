Помер зірка фільму "Ед Вуд" Мартін Ландау

У США помер володар премії "Оскар" і "Золотий глобус" Мартін Ландау, повідомляє Hollywood Reporter.

Актор помер у суботу в медичному центрі Каліфорнійського університету в Лос-Анджелесі. Причиною смерті стали "несподівані ускладнення". Акторові було 89 років.

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За свою роль в знаменитому фільмі "Ед Вуд" актор отримав премію "Оскар", проте найбільшу популярність приніс йому серіал "Місія: Нездійсненна", за роль в якому актор двічі номінувався на "Еммі".

Як повідомляв УНІАН, помер режисер "Ночі живих мерців" Джордж Ромеро.