США збільшили кількість віз для в'їзду сезонних працівників

Міністерство внутрішньої безпеки США оголосило про видачу додаткових 15 тис. дозволів на в'їзд у країну для низькооплачуваних сезонних працівників за програмою H-2B з метою підтримки американських підприємств.

Відповідну заяву розміщено на офіційному сайті міністерства, передає 112 Україна.

"Американські підприємства, які підпадають під небезпеку безповоротної шкоди через нестачу тимчасових несільськогосподарських працівників, зможуть наймати до 15 тис. додаткових сезонних робітників", - йдеться в повідомленні.

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Це рішення було прийнято після консультацій на рівні глав міністерств сільського господарства і внутрішньої безпеки, який відповідає, зокрема, за візову політику. При цьому була досягнута домовленість, що для отримання права для найму таких працівників американські підприємства повинні довести, що їх бізнесу може бути завдано непоправної шкоди без таких сезонних робітників.

Візи надаватимуться за програмою H-2B, яка була введена урядом США з метою залучення достатньої кількості низькооплачуваних тимчасових працівників для виконання несільськогосподарських робіт на підприємствах США.