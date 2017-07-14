США відмовились видавати візи російським дипломатам - МЗС Росії

Вашингтон відмовляється видавати візи російським дипломатам, які повинні замінити видворених з США в грудні співробітників посольства РФ. Про це заявила офіційний представник російського МЗС Марія Захарова, пишуть РИА Новости.

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"Вашингтон не тільки не скасував рішення про видворення наших співробітників, але і відмовляється видавати візи тим, хто повинен їхати на заміну", - сказала Захарова.

Як повідомляв УНІАН раніше, 29 грудня 2016 року Сполучені Штати прийняли рішення про видворення 35 російських дипломатів і закриття двох дипмісій РФ в Нью-Йорку і Меріленді у відповідь на кампанію утисків з боку Росії проти американських дипломатів в Москві.